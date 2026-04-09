А для 4 знаків зодіаку зірки взагалі приготували нові цілі, плани та починання, пише Pure Wow. Все відбуватиметься швидко, яскраво та цікаво.

Овен



Гороскоп для Овнів

Для Овнів наступний тиждень пройде під знаком великого тиску через нові починання. Хоча на початку тижня вам може бракувати ясності, вже з вівторка фокус уваги загостриться, а рух уперед прискориться. Молодик у вашому знаку, що відбудеться у п'ятницю, 17 квітня, стане ідеальним моментом, щоб визначити плани на цілий рік. Головне – враховуйте можливі перешкоди та фокусуйтеся на головному.

Рак



Гороскоп для Раків

Раки розпочнуть тиждень із натхнення залишити свій слід у світі та змінити кар'єрну траєкторію. Спочатку ви не будете розуміти, якою саме має бути ваша спадщина, але підтримка друзів допоможе відчути власну цінність. До п'ятниці туман розсіється: ви отримаєте чітке бачення того, які саме таланти варто розвивати, та матимете конкретний план дій.

Леви



Гороскоп для Левів

Для Левів цей період стане часом проєктування майбутнього. Замість того щоб просто мріяти, ви отримаєте "інструменти" для досягнення цілей: у вівторок Меркурій завантажить у ваш сектор планування необхідні "креслення", а у четвер ви остаточно сформуєте бачення своїх цілей. Використовуйте енергію п'ятничного молодика, щоб офіційно дати старт своїм амбітним задумам.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Водоліям наступний тиждень обіцяє повне перезавантаження робочих процесів. На початку можливі технічні негаразди, але вже з вівторка ситуація почне вирівнюватися. До п'ятниці ви вибудуєте абсолютно нові стосунки зі своїм графіком та технологіями, які допомагають у справах. Зірки радять працювати розумніше, а не важче, і обов'язково розраховувати власні сили, щоб уникнути професійного вигорання.