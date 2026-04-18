Астролог Джошуа Пінглі каже, що для 4 знаків зодіаку до кінця квітня все стане на свої місця, пише Your Tango. Дивіться, чи є ви у списку та використайте цей час для досягнення цілей.

Овен



Друга частина місяця буде дуже важливою для Овнів. З одного боку, ви почуваєтеся у хаосі як риба у воді, але з іншого боку велика кількість подій та ваша бурхлива енергія можуть вас пригнічувати. Але все стане на свої місця, Овни. Ви готові жити на повну, а це саме те, що потрібно, щоб усі шматочки нарешті почали складатися в єдину картину.

Телець



Уран, планета бунту, нарешті залишає ваш знак після восьми довгих років. Нарешті ви вже можете помітити, як все стає на свої місця. У квітні ви знайдете ту саму опору під ногами й по-справжньому почнете відчувати певну стабільність. Зараз ви вже відчуваєте внутрішній спокій та стабілізацію у всіх сферах життя.

Терези



З самого початку квітня ви перебуваєте у позитивній енергії, хоч можете цього повною мірою не відчувати. Ви починаєте прощатися з людьми чи обставинами, які лише стримували вас, тож скоро ви відчуєте баланс. Все стає на свої місця. Не виключено, що цей процес буде нелегким, але ви впораєтеся.

Близнюки



Життя може здаватися зараз трохи повільним, ніби ви сповільнили швидкість, але так треба. Зараз ви більш спокійно спостерігаєте за життям і бачите, як все стає на свої місця. Енергія візьме гору і ви відчуєте підйом. В цей період вам точно не буде нудно.