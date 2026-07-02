Липень і навіть серпень стануть для цих знаків зодіаку потужним періодом для досягнення власних цілей та успіху, пише Your Tango. Не упустіть своїх шансів реалізувати амбіції, якщо ви Близнюки чи Діва.

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Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Час для відпочинку закінчився. До 11 серпня Марс у вашому знаку додасть енергії та рішучості, тож ви будете готові активно братися за справи й рухатися до своїх цілей. Якщо останнім часом ви відчували застій або нудьгу, то цей період допоможе нарешті зрушити з місця.

Астрологи кажуть, що зараз Близнюки можуть стати більш конкурентними та не захочуть, щоб хтось заважав їхнім планам. Водночас важливо не забувати про відпочинок, адже через високий темп є ризик швидко виснажитися.

Діва



Гороскоп для Дів

До 11 серпня Діви можуть відчути сильний приплив мотивації, особливо у питаннях роботи та кар'єри. Це вдалий час, щоб зробити крок до професійних цілей, про які ви давно думали.

Якщо ви замислювалися про зміну роботи, підвищення чи збільшення зарплати, астрологи радять не відкладати ці питання. У цей період ваші амбіції можуть принести гарні результати, тому не бійтеся проявити ініціативу й заявити про свої можливості.