Цей період, радять астрологи, використайте для втілення у життя своїх ідей та мрій, пише Your Tango. Вже сьогодні ці три знаки відчують певні трансформації.

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Овен



Гороскоп для Овнів

Сьогодні у вашій голові народжуватимуться справді геніальні ідеї. Ви станете настільки впевнені у собі, що думка оточення відійде на другий план. Навіть якщо друзі скептично поставляться до ваших планів, це вас не зупинить. Ви відчуєте справжню свободу, рухаючись до мети власним шляхом – і вам це навіть сподобається!

Терези



Гороскоп для Терезів

На вас чекає потужний приплив натхнення, який захочеться спрямувати на співпрацю з кимось близьким. Зараз ідеальний час для того, щоб об’єднати зусилля з партнером чи другом, незалежно від того, йдеться про бізнес чи особисті справи. Ваша енергія буде настільки заразною, що ви легко перетворите свої мрії на реальність, просто поділившись ними з правильними людьми.

Риби



Гороскоп для Риб

Для вас сьогодні розпочинається ера нових можливостей, адже Нептун – ваша планета-покровитель – налаштовує мозок на роботу на повну потужність. У вас з’явиться чудова ідея, яку ви раніше навіть не розглядали. Ви відчуєте дивовижну розкутість: захочеться поділитися своїми сміливими задумами з усім світом, бо ви нарешті повністю довіряєте власній інтуїції.