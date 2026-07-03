Другий тиждень липня може стати особливо вдалим для трьох знаків зодіаку. Астрологи радять не відмовлятися від своїх мрій, сміливіше виходити із зони комфорту та не дозволяти страхам зупиняти себе, пише Your Tango. Саме такий настрій, на думку астрологів, допоможе притягнути у життя нові можливості та удачу.

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Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Для Козорогів настав час тверезо подивитися на свої цілі та визначитися, чого вони насправді хочуть від життя. Цей тиждень добре підходить для того, щоб скласти чіткий план, зібрати потрібну інформацію й уважно продумати наступні кроки.

Водночас не варто зациклюватися на тому, щоб усе було ідеально. Важливо пам'ятати, що великі зміни відбуваються поступово. Найголовніше зараз – не переконувати себе відмовитися від можливості змінити життя так, як давно хотілося.

Терези



Гороскоп для Терезів

Для Терезів починається період змін. Те, що ще нещодавно здавалося правильним і приносило задоволення, вже не викликає таких самих емоцій. Саме тому астрологи радять не триматися за минуле й дозволити собі рухатися вперед.

Цього тижня варто прислухатися до власних бажань і почуттів. Якщо всередині виникає відчуття, що настав час щось змінити, не варто його ігнорувати. Саме зараз дії можуть наблизити вас до життя, про яке ви давно мрієте. Удача буде вам посміхатися.

Лев



Гороскоп для Левів

Левам астрологи радять не відмовлятися від своїх мрій, навіть якщо здається, що шлях до них надто складний. Попереду ще можуть бути непрості уроки, але вони стануть частиною особистого зростання.

Цей тиждень варто використати, щоб закласти міцний фундамент для своїх планів. Важливо відпустити страх перед змінами, не шукати виправдань бездіяльності й не дозволяти іншим вирішувати, на що ви здатні. Саме така впевненість, на думку астрологів, допоможе відкрити двері до періоду удачі та достатку.