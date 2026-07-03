Тиждень із 6 липня, за словами астрологів, принесе енергію, яка допоможе багатьом сміливіше дивитися у майбутнє та брати життя у свої руки, пише Your Tango. Два знаки зодіаку особливо відчують прилив упевненості й зрозуміють, що настав час діяти.

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Лев



Гороскоп для Левів

Для Левів цей тиждень стане гарним часом, щоб повірити у власні сили. Астрологи кажуть, що зараз не варто сумніватися у своїх здібностях чи відмовлятися від амбітних цілей. Навпаки, впевненість у собі допоможе зробити крок уперед і відкрити для себе нові можливості.

Також цього тижня увага може повернутися до незавершеної історії в особистому житті. Водночас на роботі чи в кар'єрі можливі зміни, які спочатку здадуться несподіваними, але зрештою підуть вам на користь. Наприкінці тижня з'явиться бажання спробувати щось нове або зайнятися тим, що давно викликало цікавість.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Стрільцям астрологи радять не забувати про себе та свої справжні бажання. Якщо останнім часом ви почувалися розгубленими або втратили мотивацію, цей тиждень допоможе знову знайти внутрішню опору й зрозуміти, куди рухатися далі.

У середині тижня варто приділити більше уваги собі та власному самопочуттю. Наприкінці тижня можливі зміни в особистому житті або стосунках із близькими. Це гарний момент, щоб стати уважнішими до людей, які для вас важливі, і зміцнити цей зв'язок.