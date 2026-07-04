Яким буде 4 липня для всіх знаків зодіаку – пише сайт Astrology.

Теж цікаво Астрологи назвали знаки зодіаку, які нарешті наважаться змінити своє життя

Гороскоп на 4 липня всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 липня для Овнів

Ви нарешті зберетеся з духом і розберете той самий завалений стілець з одягом у спальні. Однак важливо випадково не лягти відпочити на звільнене місце, бо субота на цьому й закінчиться.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 липня для Тельців

Всесвіт наполегливо радить вам замовити піцу замість того, щоб героїчно готувати складну вечерю з трьох страв. Пожалійте свої сили та сковорідки, вони ні в чому не винні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 липня для Близнюків

Сьогодні ви віртуозно уникатимете розмов із сусідами в під'їзді та навчитеся ходити навшпиньках. Ваше прагнення до абсолютної тиші та спокою нарешті принесе бажані плоди.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 липня для Раків

Ви витратите дві години на вибір ідеального фільму для вечірнього перегляду, але заснете вже на перших хвилинах титрів. Сприймайте це як знак від тіла, яке просто хоче нормального сну.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 липня для Левів

Нині ви захочете переставити половину меблів у кімнаті, але зупинитеся на першій-ліпшій важкій шафі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 4 липня для Дів

Ваш перфекціонізм змусить вас перемити весь посуд одразу після сніданку, навіть якщо це всього одна чашка. Однак тримайте себе в руках і не починайте генеральне прибирання вентиляції.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 липня для Терезів

Ви проведете пів дня в роздумах, куди ж краще піти погуляти, і в результаті залишитеся вдома. Втім, ви вип'єте найсмачнішу каву у своєму житті з улюбленої чашки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 липня для Скорпіонів

Сьогодні ви випадково знайдете річ, яку безуспішно шукали останні кілька місяців, причому в несподіваному місці. Ця маленька перемога задасть чудовий настрій на весь залишок дня.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 липня для Стрільців

Ваші плани вийти по хліб на п'ять хвилин переростуть у грандіозну кількагодинну прогулянку містом. Ви відкриєте для себе новий затишний дворик і навіть не згадаєте про початкову мету.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 липня для Козорогів

Ви захочете нарешті почистити галерею в телефоні від тисячі однакових скриншотів і старих мемів. Проте ви почнете розглядати спогади трирічної давності й забудете про видалення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 липня для Водоліїв

Сьогодні ви купуватимете продукти суворо за списком, але все одно принесете додому якусь абсолютно спонтанну та дивну дрібничку. Саме вона принесе вам найбільше радості в цю суботу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 липня для Риб

Ви планували провести весь день максимально продуктивно, але ковдра та подушка матимуть на вас зовсім інші плани. Дозвольте собі лінуватися без жодних докорів сумління, ви на це заслужили.