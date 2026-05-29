Астрологиня Рубі Міранда впевнена, що 3 знаки зодіаку не можуть повноцінно рухатися вперед по життю та розвиватися, бо чіпляються за минуле. Настав час загоїти старі рани та забути про це назавжди, пише Your Tango.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Останні дні травня несуть вам величезну силу та шалену впевненість. До вас прийде розуміння, що ви не застрягли на одному місці. Так, деякі негативні моменти з минулого все ще вас тримали як якір, але все позаду. Розправте крила та рухайтеся вперед. Для вас настає нова потужна ера.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Зараз, кажуть астрологи, для вас важливо позбутися старих ран. Ви все ще хапаєтеся за минуле та пережитий досвід, але прийшов час відпустити. Концентрація уваги та сил на минулому не приносить вам користі. Знайдіть нарешті час для зцілення та усвідомлення того, що пора рухатися далі.

Лев



Гороскоп для Левів

Леви, зараз вам не вистачає впевненості. Але щоб рухатися вперед та з повними силами зайти у свій новий потужний період, ви повинні повірити в себе. Ви росли, розвивалися, ви маєте усі ресурси, щоб стати кращою версією себе. Настав час загоїти старі рани та назавжди про них забути. Минуле залишається минулим. Впевнено крокуйте у своє класне майбутнє.