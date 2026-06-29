Найбільше цього дня "дістанеться" двом знакам зодіаку, пише Horoscope. Емоції у цей день можуть зашкалювати, але це не привід з кимось сваритися чи робити собі вирвані роки. Астрологи знають, як з цим впоратися. До речі, це може бути також пов'язано з Ретроградним Меркурієм, який вже вступив у свої права. Тримаймося.

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Телець



Гороскоп для Тельців

Завтра постарайтеся тримати свої емоції під контролем. Можливо, якась потужна, але ледь помітна сила поволі намагатиметься збити вас з курсу. Якщо це так, то подумайте про те, щоб зробити перерву та зайнятися якоюсь фізичною активністю, щоб прискорити кровообіг. Прогуляйтеся з другом, щоб прояснити думки й більш раціонально підійти до рішень, які потрібно прийняти.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Близнюки, ви можете відчути, що якась емоційна проблема дуже вас дратує. У вас з’явиться бажання втекти від неї. Спробуйте зробити це здоровим способом. Подивіться улюблений фільм або почитайте книгу. Не піддавайтеся спокусі вдатися до більш небезпечних занять. Це лише тимчасово посуне проблеми. Коли вони знову дадуть про себе знати, впоратися з ними може бути ще складніше.