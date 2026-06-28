Яким буде 28 червня для всіх знаків зодіаку – пише сайт Astrology.
Не пропустіть Час особистого зростання: два знаки зодіаку влаштують перевірку своєму оточенню
Гороскоп на 28 червня всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 червня для ОвнівНе покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Просто розслабтеся і пливіть за течією. Сьогодні вам точно не треба нічого вирішувати силою – усе владнається самостійно.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 червня для Тельців
Досить чекати кращого моменту і відкладати свої бажання на потім. Зробіть те, що давно хотіли, або підіть туди, куди збиралися місяцями.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 червня для Близнюків
Вас чекає раптова зміна планів, але вона піде тільки на користь. Астрологи впевнені, що зі звичайної випадковості почнеться дуже красива історія.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 червня для Раків
Не слухайте чужих порад і натяків від токсичних людей. Робіть так, як підказує вам власна інтуїція, бо вона зараз не помиляється.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 28 червня для Левів
Усі навколо захочуть вашої уваги та почнуть кликати на зустрічі. Однак проводьте час лише з тими, з ким вам справді весело й легко.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 28 червня для Дів
Забудьте на пару днів про свій ідеальний порядок і чіткі графіки. Дозвольте собі трохи побайдикувати без докорів сумління.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 червня для Терезів
Навколо вас буде багато шуму та чужих суперечок, але не лізьте в них. Побережіть свої нерви й залишайтеся осторонь будь-яких сварок.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 червня для Скорпіонів
Настав час для рішучих дій, про які ви думаєте вже дуже давно. Сміливо робіть перший крок – Всесвіт сьогодні повністю на вашому боці.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 червня для Стрільців
Зорі кажуть, що вам терміново потрібні нові враження, бо рутина вже починає набридати. Змініть звичний маршрут, підіть у нове місце або просто змініть зачіску.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 червня для Козорогів
Перестаньте так сильно критикувати себе за кожну дрібну помилку. Ви робите все, що у ваших силах, тому хваліть себе частіше.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 червня для Водоліїв
Цього тижня у вас з'явиться купа крутих ідей для творчості чи навчання. Втім, не тримайте їх у голові, а почніть хоч трохи втілювати у реальність.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 червня для Риб
Хтось із друзів дуже чекає на ваш дзвінок або просту зустріч за чаєм. Поговоріть по душах і тоді цей вечір зарядить вас позитивом на весь тиждень.