Яким буде 24 травня для всіх знаків зодіаку – пише сайт Astrology.

Гороскоп на 24 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Досить чекати ідеального моменту для старту, бо ви марнуєте свій палкий запал на порожні сумніви. Просто зараз візьміть найскладніше завдання і перетворіть його на власну перемогу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Ваша зона комфорту перетворилася на затишне болото, яке заважає рухатися вперед. Ризикніть змінити звичний маршрут і ви з подивом виявите купу крутих можливостей навколо.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Спроби всидіти на двох стільцях одночасно лише виснажують вашу нервову систему. Оберіть нарешті один чіткий напрямок і сфокусуйте всю енергію туди для досягнення реального результату.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ви занадто часто рятуєте інших, забуваючи про власні базові потреби та бажання. Спробуйте хоча б день побути здоровим егоїстом і виставити жорсткі кордони у спілкуванні.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Схвалення оточення не замінить вам внутрішнього спокою та гармонії. Спустіться на землю, щиро поговоріть із собою та визнайте, чого вам насправді бракує у житті.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Ваш тотальний контроль над усім світом навколо лише створює додатковий стрес. Відпустіть ситуацію, дозвольте подіям розвиватися хаотично і ви отримаєте неймовірне полегшення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Вічні зважування "за" і "проти" заважають вам ухвалювати доленосні та важливі рішення. Довіртеся першому імпульсу, адже ваша інтуїція сьогодні працюватиме значно краще за логіку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ви запекло тримаєтеся за старі образи, які важким каменем тягнуть вас на саме дно. Спаліть минулі мости без жалю, щоб звільнити простір для абсолютно нових людей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Рутина починає поглинати вашу жагу до життя та яскравих пригод. Терміново починайте вивчати те, що завжди відкладали на потім.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Робота 24/7 не зробить вас щасливими. Згадайте про існування близьких людей і виділіть вечір для простого теплого спілкування.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Ваші геніальні ідеї так і залишаться в голові, якщо ви не почнете втілювати їх на практиці. Зробіть перший реальний крок сьогодні, навіть якщо він здається вам занадто дрібним.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Припиніть ідеалізувати людей навколо та чекати від них красивих вчинків. Подивіться на реальність тверезим поглядом, щоб уникнути чергового болісного розчарування.