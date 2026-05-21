Астрологи радять не панікувати та підлаштовуватися під зміни, пише The Kit. Нічого страшного не станеться, просто будьте готові до зміни планів та подій, на які розраховували.

Лев



Гороскоп для Левів

22 травня обіцяє бути динамічним та непередбачуваним днем. Зірки попереджають, що ваші плани з друзями або компанією можуть раптово скасуватися чи перегратися в останній момент. Проте не поспішайте засмучуватися – натомість є великий шанс зустріти дуже неординарну та цікаву людину, яка переверне ваші думки догори дриґом. Головне – залишайтеся гнучкими та будьте напоготові.

Терези



Гороскоп для Терезів

Якщо ви планували на завтра поїздку або вирішення важливих юридичних та навчальних питань, то будьте готові до того, що все піде не за сценарієм. Обставини можуть раптово внести свої корективи. Астрологи радять не панікувати через затримки, а просто пливти за течією. Тим паче, що цей день може подарувати вам несподіване і дуже приємне знайомство.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

П'ятниця може початися зі скасування запланованої вечірки чи зустрічі, але зірки вже готують для вас заміну. Замість старих планів ви можете абсолютно раптово отримати запрошення в гості або на цікаву подію, про яку навіть не думали. Також день принесе сюрпризи батькам – діти сьогодні будуть особливо активними, тому доведеться підлаштовуватися під їхній шалений ритм на ходу. Будьте готові до компромісів, і вечір пройде на ура.