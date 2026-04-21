Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 квітня для Овнів

Астрологи радять вам провести час з близькими людьми. День може бути емоційно складним, тому ввечері краще відпочити і раніше лягти спати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 квітня для Тельців

Зорі пророкують вам день, сповнений гармонії з природою та щирого спілкування з друзями. Не бійтеся відкрити своє серце іншим, але водночас постарайтеся уникати занадто прагматичних думок увечері.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 квітня для Близнюків

Поставте сьогодні власні потреби на перше місце та обмежте коло спілкування лише найближчими людьми. Відмова від соцмереж і новин допоможе вам зберегти внутрішню рівновагу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 квітня для Раків

Зорі віщують вам успіх у подоланні перешкод. Однак вам доведеться взяти на себе відповідальність за зміни у своєму житті.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 21 квітня для Левів

Астрологи рекомендують обмежити час перед екранами ґаджетів, щоб відновити душевний спокій і зв'язок із власною інтуїцією.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 21 квітня для Дів

Це ідеальний час для нових починань і прощання з минулим, яке більше не приносить користі. Будьте відкритими до цікавих розмов, але водночас – обачними з тими, кому ви довіряєте свої таємниці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 квітня для Терезів

Астрологи кажуть, що вам слід визнати сьогодні свої помилки. Адже щирі вибачення лише зміцнять ваші стосунки з оточенням.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 квітня для Скорпіонів

Зорі радять вам не лише мріяти, а й надавати своїм ідеям чіткої структури для їх швидкого втілення в реальність.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 квітня для Стрільців

Довіртеся своїй інтуїції, оскільки вона сьогодні допоможе вам глибше зрозуміти почуття близьких людей. Водночас зорі кажуть вам чітко захищати свої кордони від тих, хто намагається ними знехтувати.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 квітня для Козорогів

Почніть цей день із турботи про себе, щоб наповнитися енергією для майбутніх справ.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 квітня для Водоліїв

Приймайте компліменти з вдячністю, адже це значно підвищить вашу впевненість і продуктивність.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 квітня для Риб

Будьте відкритими до нових знань і тверезо оцінюйте свій досвід при розв'язанні складних завдань.