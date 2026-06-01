У червні 2 знаки зодіаку відчують, як у їхньому житті відкривається новий етап, пише People з посиланням на астрологиню Валері Месу. Представникам цих знаків варто відкритися новому та впустити зміни у життя.

Лев



Гороскоп для Левів

У червні для вас розпочнеться новий блискучий розділ життя. Проте це буде і місяць спогадів, обдумування минулого та усамітнення. Також ви будете часто проводити час з друзями – у ваших стосунках намітиться нова динаміка. Якщо ви хотіли відновити зв'язок з кимось зі старих колег чи сусідів, то у цьому місяці буде ідеальний момент.

Після 13 червня ваша харизма буде підсвічена Венерою, яка увійде у ваш знак. Також у другій половині місяця розпочнеться гарний період, під час якого зростатиме ваш успіх. Це час для розширення своїх планів та цілей. Астрологи радять у червні позбутися усього зайвого, що могло обтяжувати вас раніше.

Рак



Гороскоп для Раків

Червень стане визначальним місяцем для ваших стосунків та розуміння того, хто ви є у цьому житті. Цей період може бути дещо ностальгічним, експресивним та доволі емоційним. Астрологи також кажуть, що у вас буде час на те, щоб подумати над тим, чого ви раніше уникали. Не бійтеся щось змінювати – зірки будуть на вашому боці.

Водночас з'єднання Венери та Юпітера у вашому знаку принесе удачу, впевненість у собі та нові можливості. Наприкінці місяця фокус зміститься на фінанси й самооцінку, а у стосунках може настати момент важливої ясності.