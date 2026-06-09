Наступні дні принесуть багатьом емоційні гойдалки, коли будувати конструктивний діалог стане значно важче, ніж зазвичай. Вже 10 червня під прицілом впливу планет опиняться чотири знаки зодіаку, пише The Kit. Приготуйтеся до серйозних розмов, але не переживайте за свій емоційний стан.

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Овен



Гороскоп для Овнів

В цілому у вас все складається добре, але на вас можуть чекати серйозні розмови вдома. Хтось зі старших членів родини (можливо, батьки) почнуть встановлювати свої жорсткі правила. Тримайтеся, ця розмова може відбутися ввечері, але ви сильні!

Рак



Гороскоп для Раків

Меркурій у вашому знаку конфліктує з Сатурном, тому розмови з авторитетними фігурами – керівниками, батьками чи вчителями – перетворяться на випробування. Якщо вам потрібно отримати якийсь дозвіл, то краще цього завтра не робити. Це мине. Вас рано чи пізно помітять.

Терези



Гороскоп для Терезів

Зірки радять просто пливти за течією та з усім погоджуватися, тому що дискусії з партнерами та керівництвом будуть лише розчаровувати. Порада астрологів на вечір 10 червня: щиро слухати.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Сімейні розмови зайдуть у глухий кут через суворий вплив Сатурна. Це найгірший день для того, щоб просити у когось схвалення чи дозволу, тому краще просто піти з головою в роботу. Ввечері постарайтеся відпочити та набратися сил. Вони вам ще знадобляться.