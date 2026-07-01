Яким буде 1 липня для всіх знаків зодіаку – пише сайт Astrology.

Теж цікаво Ретроградний Меркурій повертає минуле: 4 знаки зодіаку отримають звістку від колишніх

Гороскоп на 1 липня всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 липня для Овнів

Нарешті з'явиться те саме відчуття, коли хочеться підкорити вершини, тому не втрачайте цей момент. Спробуйте втілити якусь давню божевільну ідею, адже зараз вона має всі шанси на успіх.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 липня для Тельців

Залиште за порогом усі робочі турботи й просто закрийтеся від усього світу вдома. Вечір наодинці з собою або в колі найближчих людей поверне вам той затишок, якого останнім часом так бракувало.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 липня для Близнюків

Телефон сьогодні буквально розриватиметься від повідомлень, а друзі раптово покличуть на каву чи прогулянку. Погоджуйтеся на будь-яку зустріч, адже щирі розмови підіймуть вам настрій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 липня для Раків

Якщо вам раптом захочеться помалювати, приготувати щось незвичне чи переставити меблі – робіть це без вагань.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 липня для Левів

Ви сьогодні мимохідь згуртуєте навколо себе людей і станете душею будь-якої компанії чи робочої зустрічі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 1 липня для Дів

Настав час викинути зайвий мотлох із кімнати або нарешті дочитати відкладену колись книжку. А щойно ви наведете лад навколо себе, чекайте на приємне повідомлення від людини, за якою вже встигли засумувати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 липня для Терезів

Цей день мине напрочуд спокійно, а всі дрібні суперечки навколо вас зникнуть самі собою. Проведіть цей час у якомусь красивому місці, щоб просто відпочити й потеревенити з друзями про все на світі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 липня для Скорпіонів

Ваш внутрішній голос чітко підкаже, як вчинити у заплутаній ситуації. Довіртеся своїй інтуїції, і ви з подивом побачите, як швидко все навколо стане на свої місця.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 липня для Стрільців

Спонтанна прогулянка незнайомими вулицями чи раптова зміна планів перетворять звичайний день на маленьку пригоду. А випадкова зустріч під час цієї мандрівки подарує купу щирого сміху та позитивних емоцій.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 липня для Козорогів

Ви сьогодні легко знайдете спільну мову навіть з найскромнішою людиною. Це знайомство вам точно допоможе у майбутньому, тому хапайтеся за нього.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 липня для Водоліїв

Спробуйте подивитися на звичайні завдання під іншим кутом. Такий нестандартний підхід неабияк здивує ваших колег і принесе чудовий результат.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 липня для Риб

Ваша голова сьогодні буде забита приємними спогадами та планами, і це саме той випадок, коли корисно трохи політати у хмарах. Дозвольте собі розслабитися, відпустіть контроль і просто насолодіться хорошим моментом.