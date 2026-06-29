Астрологи кажуть, що це може стати шансом відновити стосунки для одних, а для інших – можливістю остаточно поставити крапку, пише Your Tango. У будь-якому разі вирішувати вам.

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Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

На вас чекає поява не просто чергового екскоханого, а саме тієї людини, яка свого часу сильно розбила вам серце і змінила ваше життя. Ви могли не спілкуватися роками, але з поверненням цієї людини старі почуття спалахнуть із новою силою. Астрологи радять бути обережними: колишня половинка говоритиме саме те, що ви хочете почути, але не варто забувати, скільки часу вам знадобилося на загоєння цих ран.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Ви не любите згадувати минуле, проте зараз ностальгія наздожене й вас. Поки Меркурій змушує думати про колишні стосунки, Венера у Леві підштовхне вашого експартнера до усвідомлення, що ви були найкращим, що траплялося в його житті. Якщо ви чекали на каяття та красиві жести – ви їх отримаєте. Очікуйте на довгі зізнання, подарунки та запрошення в дорогі ресторани, але фінальний вибір все одно за вами.

Рак



Гороскоп для Раків

Оскільки ретроградний Меркурій проходить саме у вашому знаку, ви опинитеся в епіцентрі повернення колишніх. Ваша природна емоційність зараз лише посилиться. Астрологи кажуть, що головне — не плутати звичайну ностальгію зі знаками долі. За час після розриву ви змогли побудувати гарне, гармонійне життя, і колишні повертаються саме за тим відчуттям затишку й безпеки, яке ви їм дарували. Подумайте, чи готові ви знову віддавати свій ресурс без взаємності.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Останнім часом ви багато працювали над собою, своєю самооцінкою та чітко визначили власні кордони. Ваш колишній партнер помітить ці зміни та повернеться саме тому, що захоплюється вашим зростанням і успіхами, яких ви досягли вже без нього. Ваші стандарти тепер значно вищі, ніж раніше, тому лише вам вирішувати, чи заслуговує ця людина на ще один шанс.