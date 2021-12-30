Гонконзька косплеєрка представила атмосферний косплей на Джинкс з "Аркейну"

Модель з Гонконгу показала яскравий косплей на Джинкс. Це одна з головних героїнь мультсеріалу "Аркейн" та гри League of Legends, її справжнє ім'я – Паудер.

Meowstars – косплеєрка та модель з Гонконга. Нещодавно вона опублікувала безліч знімків нової фотосесії.

Це цікаво Косплеєрка показала образ Ренфрі з "Відьмака" та опублікувала фото з Генрі Кавіллом

Щоб зобразити Джинкс, вона використала перуку з синім волоссям і намалювала татуювання на тілі у вигляді хмар.

Не ридай. Ти досконалий. Я люблю таємницю. Акт III убив мене наповал. Ось мій улюблений набір, як і було обіцяно. Я дуже наполегливо працювала, щоб оживити Джинкс. Сподіваюся, ви любите Джинкс так само сильно, як і я,

– підписала косплеєрка публікацію.

Meowstars опублікувала також відео з процесом зйомки і підготовки до нього.

Це взагалі вихідні без таємниць. Ось декілька докладних знімків і за лаштунками створення цього косплея і моєї фотосесії