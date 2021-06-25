У Гонконзі зібрали найбільший у світі Кубик Рубіка: цікаве відео

У торговельному центрі Nina Mall у Гонконзі зібрали гігантський Кубик Рубіка. Книга рекордів Гіннеса визнала його найбільшим у світі.

Кожна грань готового Кубика Рубіка має площу 6,2 квадратних метра. Щоб обертати частини такої великої іграшки, потрібно кілька людей.

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На офіційному каналі Книги рекордів Гіннеса опублікували відео, в якому показали увесь процес створення кубика. Його побудували з 27 пластикових кубів меншого розміру. Їх об'єднали та наклеїли на грані наліпки різних кольорів. Аби з Кубиком Рубіка можна було погратися, його розмістили на спеціальній підставці. Завдяки цьому він немовби висить у повітрі, і його частини можна рухати.

Коли іграшка була готовою, її грані покрутили випадковим чином, щоб роз'єднати блоки однакового кольору. Після цього розпочалася справжня гра – троє людей намагалися зібрати цю гігантську головоломку.

Найбільший Кубик Рубіка у світі: дивіться відео