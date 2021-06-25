Головоломка тижня: чи зможете ви розв'язати дитячу задачу з фруктами
Джерело:The Dudolf
Загадками, що розділяють користувачів мережі є математичні задачі для дітей. Ці прості, на перший погляд, загадки поділяють людей на декілька таборів, адже результати у всіх виходять різні.
Всі люблять літо, його яскраві фарби й фрукти. Розваги 24 вирішили подарувати вам літній настрій. Чергова головоломка від відомого угорського художника Гергея Дудаша пропонує перевірити вашу логіку і вашу увагу.
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На зображенні-загадці потрібно визначити чисельне значення кожного фрукта.
Головоломка тижня: чи зможете ви розв'язати дитячу задачу з фруктами / Фото The Dudolf
Все порахували? Якщо відповідь ні – гортайте далі й знайдете правильне рішення.
Головоломка тижня / Фото The Dudolf
Якщо вам вдалося вирішити цю математичну головоломку без підказок, то ви великий молодець.
Чи зможете ви розв'язати дитячу задачу з фруктами / Фото The Dudolf
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