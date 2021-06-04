Головне у візуальних тестах – звертати увагу на всі деталі ілюстрації. Потрібно скористатися тим фактом, що ніхто не дихає в спину і немає обмежень по часу, щоб заявити про перемогу.

Угорський художник Гергей Дудаш, відомий під псевдонімом Дудольф (Dudolf) щотижня малює нові головоломки. Якщо ви любите грати у хованки й за тиждень встигли скучити за картинками-загадками – пропонуємо вашій увазі нове завдання.

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Незважаючи на рівень складності наступного завдання, Розваги 24 пропонують весело провести час та знайти бджілку, яка не має пари у квітнику.



Головоломка тижня: завдання – знайти бджолу з унікальним візерунком / Фото The Dudolf

Якщо ви змогли знайти бджолу з унікальним візерунком на ілюстрації – вітаємо! Але якщо вам набридли пошуки, але ви хочете дізнатися, де вона є – нижче є відповідь.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Розкриваємо, де сховалася унікальна бджілка.



Завдання – знайти бджолу з унікальним візерунком / Фото The Dudolf

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