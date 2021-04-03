Любите розглядати котиків в інтернеті? А єнотиків? Якщо так – приймайте новий виклик.

Улюблений угорський художник з чарівним ніком Dudolf порадував своїх шанувальників новою картинкою. Гергей Дудаш у новій головоломці пропонує перевірити наскільки сильно ви любите котиків.

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Перед вами багато сіреньких тваринок. Єнотів. Всі крім одного. Є один котик, який прикидається єнотом. Тож якщо у вас є вільний час і ви хочете повеселитися – можете спробувати знайти його.



Головоломка тижня: справа про зниклого кота / Фото The Dudolf

Як там ваші досягнення? Розгледіли різницю між котом і єнотом?



Головоломка тижня: справа про зниклого кота / Фото The Dudolf

У єнота щоки темні, а у кота – смугасті!



Головоломка тижня: справа про зниклого кота / Фото The Dudolf