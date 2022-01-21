Головоломка тижня: справа не з простих – відшукайте та порахуйте зірки у морі снігових куль

Серед графічних головоломок на уважність бувають такі, впоратися з якими виходить не у всіх. Розваги 24 діляться загадкою, яка змусить багатьох почухати свої потилиці.

Гергей "Dudolf" Дудаш – відомий угорський художник, який створив одні з найпопулярніших візуальних головоломок. На сторінках у соціальних мережах він поділився черговою загадкою та запропонував своїм шанувальникам знайти відповіді.

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Цього разу на ілюстрації він зобразив групу пінгвінів серед моря снігових куль, які містять всередині різні фігури. Любителям головоломок у стилі "шукай та знаходь" необхідно відшукати кулі із білими та жовтими зірочками. Чи зможете ви знайти їх всі?

Головоломка тижня: спробуйте відшукати зірочки у морі снігових куль / Фото The Dudolf

Якщо ви так і не знайшли зірочки або знайшли не всі – нижче опублікована ілюстрація з розгадкою.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Ще одна Головоломка тижня: надскладне завдання – чи знайдете ви чотирьох півників і яблуко

Але це буде не дуже цікаво – спробуйте таки відшукати їх самостійно!

Спробуйте відшукати зірочки у морі снігових куль / Фото The Dudolf