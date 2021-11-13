Головоломка тижня: перевірте свої навички концентрації та знайдіть порожнє горнятко за 12 секунд

Візуальна головоломка – це завдання, для вирішення якого потрібна увага, а не спеціальні знання високого рівня. Проте такі задачі ефективно тренують мозок та стимулюють його роботу.

Наближається зима і починають з'являтися тематичні візуальні головоломки. Якщо є бажання відволіктися від шаленого темпу робочого тижня, але провести вільний час цікаво, у пригоді стануть загадки з пошуком прихованих предметів.

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Відомий угорський ілюстратор Гергей Дудаш щоразу ставить у глухий кут своїх шанувальників, публікуючи малюнки із захованими на них речами. Так що будьте готові знайти відповідь на наступний виклик художника.

Подивіться уважно на зображення. Між кроликом, лисичкою, ведмедиком і пташкою, які зігріваються теплим чаєм та какао, залишилось порожнє горнятко. Сконцентруйтеся і постарайтеся знайти його менш ніж за 12 секунд.



Головоломка тижня: знайдіть порожнє горнятко за 12 секунд / Фото The Dudolf

Не можете знайти пусте горнятко? Закрийте очі, трохи відпочиньте і спробуйте знову.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

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Знайдіть порожнє горнятко за 12 секунд