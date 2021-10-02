Любите в осінню погоду прогулятися парком у пошуку каштанів чи жолудів серед пожовтілого листя? Чи все-таки надаєте перевагу розгадуванню головоломок? Наступна загадка поєднала у собі обидва ці заняття.

Угорський художник-ілюстратор та карикатурист Гергей Дудаш малює цікаві картинки-загадки. Його головоломки цікаво розглядати та знаходити заховані в них маленькі деталі. Це корисно для розуму і очей, тому пропонуємо вам трохи розважитися.

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Серед купи листя художник сховав майбутній дуб – жолудь. Потрібно якнайшвидше його знайти – поки їжаки і гриби не дісталися до нього першими і не зжерли.



Головоломка тижня: осіння загадка для любителів збирати жолуді / Фото The Dudolf

Якщо ви так і не знайшли відгадку – не хвилюйтеся, Розваги 24 завжди мають підказку.



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Але спочатку переконайтеся, що ви доклали достатньо зусиль до пошуку!



Осіння загадка для любителів збирати жолуді / Фото The Dudolf

Бонус від ілюстратора: відео створення головоломки

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