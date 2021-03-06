У цій складній головоломці серед одягу сховався крихітний метелик. Як швидко ви зможете його виявити?

Барвиста головоломка була створена, щоб зрозуміти, як швидко люди можуть виявити замаскованих комах, які ховаються у шафах. Тож настав час кинути виклик своєму розуму.

Читайте також Бачиш цвях: а він є – нова головоломка для дуже уважних та спостережливих

На цій картинці крихітна ненажера зачаїлася десь серед капелюхів, сорочок і штанів.

У вас є всього 20 секунд, щоб знайти заховану в одязі пустотливу комаху.



Головоломка тижня / Фото Cleanipedia

Якщо ви прогортали далі, то варто припустити, що міль так і не виявлена. Прокрутіть вниз, щоб побачити відповідь нижче.



Головоломка тижня: наскільки у вас пильне око, щоб помітити міль, заховану серед одягу / Фото Cleanipedia

Якщо вдуматися, тест не тільки на пильний зір, але і на хазяйновитість.



Наскільки у вас пильне око, щоб помітити міль, заховану серед одягу / Фото Cleanipedia