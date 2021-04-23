Головоломка тижня: готуємось до Великодня – допоможіть кроликам пофарбувати всі яйця

Причина популярності різноманітних головоломок у мережі – розвага людей. Вони знімають стрес і допомагають провести час з користю.

Веселі картинки-головоломки створює угорський художник Гергей Дудаш, відомий як Dudolf. На його ілюстраціях багато предметів або героїв, серед яких ховається хтось або щось, що потрібно знайти. Для цього на картинку треба уважно і довго подивитися.

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На наступній ілюстрації зображені кролики, які натхненно готуються до Великодня. Вони вже пофарбували безліч яєць. Але залишилось одне повністю біле яйце, і ви повинні його знайти. Терпіння має бути на вашому боці, тому що при пошуку яйця, необхідно приділити пильну увагу кожній деталі.



Допоможіть кроликам знайти не розфарбоване яйце / Фото The Dudolf

Ми знаємо, що знайти це яйце дуже складно, але можливо.



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Якщо ж вам таки не вдалося його знайти, ми покажемо нижче, де воно знаходиться.



Готуємось до Великодня – допоможіть кроликам знайти не розфарбоване яйце / Фото The Dudolf