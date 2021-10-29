Головоломка тижня: у чорній-чорній кімнаті схована чорна-чорна кішка

29 жовтня 2021 , 21:11
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Джерело:

JBH

Чорні котики давно заслужили сумнівну славу. За повір’ям, вважається, ніби чорні кішки можуть принести невдачі і проблеми. Тому Гелловін ніяк не може пройти без участі чорних котиків.

Протягом багатьох років чорні кішки були оточені міфами і забобонами, через що вони придбали таку репутацію. І давайте дивитися правді в очі: навіть люди, далекі від забобонів, інстинктивно здригаються при вигляді чорної кішки або поплюють через плече, коли їй заманеться перейти дорогу. 

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Цифрове PR-агентство JBH створило головоломку, в якій пропонує знайти чорну кішку серед моря різнокольорових кошенят. Більшість людей можуть знайти його менш ніж за 4 секунди – спробуйте і переконайтеся самі.


Головоломка тижня: у чорній-чорній кімнаті схована чорна-чорна кішка / Фото JBH

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Головоломка тижня / Фото JBH

Тож де ховається чорна кішка? 


У чорній-чорній кімнаті схована чорна-чорна кішка / Фото JBH

 

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Автор: Тата Шаргородська