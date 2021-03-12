Головоломка тижня: черговий тест на пильність – знайди змію серед черепах

Угорський художник Гергей Дудаш, відомий під псевдонімом Dudolf, часто ставить користувачів мережі в глухий кут своїми головоломками. Пропонуємо вашій увазі чергову задачку від Дудольфа.

Ви, напевно, всі бачили картинки-загадки, де потрібно знайти якийсь елемент серед строкатого фону. Цього п'ятничного вечора Розваги 24 пропонують вам розім'яти мозок за допомогою нової головоломки Гергея Дудаша на уважність і кмітливість.

Якщо пропустили Головоломка тижня: наскільки у вас пильне око, щоб помітити міль, заховану серед одягу

Бачите, на лузі пасеться стадо черепах? Та як швидко ви зможете віднайти влучним оком змію, що причаїлася серед них.



Черговий тест на пильність – знайди змію на картинці / Фото Dudolf

Ви не знайшли змію? Швиденько гортайте у напрямку стрілки та подивіться правильну відповідь.



Черговий тест на пильність – знайди змію на картинці / Фото Dudolf



Черговий тест на пильність – знайди змію на картинці / Фото Dudolf