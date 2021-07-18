Голова журі помилково завчасно оголосив переможця Каннського фестивалю: курйозне відео

Ведуча Каннського фестивалю французькою мовою з частковим перекладом на англійську попросила голову журі назвати "Перший приз вечора". Але щось пішло не так.

"Перший приз вечора" на початку церемонії нагородження означав оголошення переможця першої номінації – "Кращий актор". Проте голова журі Спайк Лі сприйняв це прохання за проголошення "Першого місця".

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Тож Спайк Лі оголосив назву картини, що отримала головний приз – "Титан" Джулії Дюкорно. У момент оголошення запанувало замішання і його перервали інші члени журі. Після цього Спайк Лі закликав звертатися до нього англійською, щоб плутанина не повторилася.

За 63 роки життя я дізнався, що у людей є другий шанс, це мій другий шанс. Прошу вибачення за помилку. Вночі це зайняло багато часу, я розумію, це було не спеціально,

– сказав Спайк Лі, приступивши до оголошення наступного призу.

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