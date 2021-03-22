Годзілла проти Котика: у трейлері нового фільму Конга замінили на відому кішку

Пародію на новий фільм "Годзілла проти Конга" опублікували на ютуб-каналі OwlKitty. В ролику одну з головних ролей зіграла відома кицька, на ім'я Совеня.

Автори ютуб-каналу OwlKitty вважають, що їхня кішка має бути в кожному відомому фільмі або телешоу. І поки фільм "Годзілла проти Конга" не вийшов на широкі екрани, кішку Ліззі додали у трейлер стрічки.

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У трейлері Конга замінили на кіцю, яка і воювала з гігантським ящером.

Це наш єдиний шанс – його не можна упустити. Нам потрібна OwlKitty. Вона потрібна всьому світу, щоб запобігти загрозі,

– йдеться в описі до відео.