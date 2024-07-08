Кишеньковий годинник Рузвельта повернули у музей: як він знайшовся
Джерело:Associated Press
Срібний кишеньковий годинник, що належав 26-му президенту США Теодору Рузвельту, повернувся до літнього будинку-музею його родини в Сагамор-Хілл, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк.
Раритетний годинник, викрадений 37 років тому, міг бути проданий як черговий антикварний лот, якби не уважність і чесність аукціоніста.
Дивіться також У Великій Британії продадуть рідкісну монету: її вартість суттєво перевищила номінал
Хто та як вкрав годинник
Кишеньковий годинник було викрадено у 1987 році з незачиненої шафи в Національному історичному музеї імені Теодора Рузвельта в Буффало, де експонат перебував тимчасово. З моменту викрадення зловмисника так і не вдалося знайти, а годинник вважався втраченим.
Несподівано, у 2023 році годинник "сплив" у Флориді, де його збиралися виставити на аукціон. Проте експерт аукціонного дому, усвідомивши цінність лота, передав його до ФБР. Завдяки цьому годинник був повернутий до музею.
Втрачений годинник Рузвельта / Фото Associated Press
Чому цей годинник такий цінний
- Додамо, що Теодор Рузвельт носив цей годинник під час битви на пагорбі Сан-Хуан у ході іспано-американської війни на Кубі в 1898 році, під час полювання в Африці та досліджень Амазонки в Південній Америці.
- Годинник був подарований Рузвельту його сестрою ще до того, як він став президентом у 1901 році. На годиннику вигравіювано ім'я Рузвельта, ініціали його молодшої сестри Корін Рузвельт Робінсон та його швагра Дугласа Робінсона-молодшого.
- Теодор Рузвельт зберігав пам'ятний подарунок і скрізь возив його із собою аж до самої смерті у 1919 році.