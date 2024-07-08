Кишеньковий годинник Рузвельта повернули у музей: як він знайшовся

Срібний кишеньковий годинник, що належав 26-му президенту США Теодору Рузвельту, повернувся до літнього будинку-музею його родини в Сагамор-Хілл, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк.

Раритетний годинник, викрадений 37 років тому, міг бути проданий як черговий антикварний лот, якби не уважність і чесність аукціоніста.

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Хто та як вкрав годинник

Кишеньковий годинник було викрадено у 1987 році з незачиненої шафи в Національному історичному музеї імені Теодора Рузвельта в Буффало, де експонат перебував тимчасово. З моменту викрадення зловмисника так і не вдалося знайти, а годинник вважався втраченим.

Несподівано, у 2023 році годинник "сплив" у Флориді, де його збиралися виставити на аукціон. Проте експерт аукціонного дому, усвідомивши цінність лота, передав його до ФБР. Завдяки цьому годинник був повернутий до музею.



Втрачений годинник Рузвельта / Фото Associated Press

Чому цей годинник такий цінний