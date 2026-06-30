Хоч лелеки й повертаюся на літо до батьківщини, аномальні температури для них таке саме випробування, як і для людей. Від прямих сонячних променів лелекам також може стати дурно. Але поки що, як розповіли на сторінці лелек у Facebook, постраждало 5 яйце Грицька та Одарки.

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Яйце Грицька та Одарки не витримало спеки

Як повідомили працівники національного парку "Пирятинський", де живуть наші герої, через неймовірну спеку буквально вибухнуло 5 яйце Одарки.

Ще один наслідок спеки. Яйце таки репнуло. Це навіть не вибух. Розліт уламків 20 сантиметрів. Так собі, хлопок. Три дні не дотягнуло до кільцювання. Орнітологам пощастило,

– розповіли спеціалісти.

У гнізді Грицька та Одарки вибухнуло яйце: дивіться відео

Для довідки! Кільцювання – це процес, коли орнітологи одягають на лапки підрослих пташенят спеціальні металеві кільця з номерами, щоб відстежувати їхню міграцію. Зазвичай це роблять, коли пташенятам виповнюється близько двох тижнів. Орнітологам пощастило, що яйце не вибухнуло на їхніх очах, хоча сморід, напевно, добряче "засів" між гілками гнізда.

На дворі стоїть дійсно сильна спека й навіть тимчасові зливи не допомагають освіжити повітря та землю. Турботливі батьки намагаються регулярно привозити воду та навіть влаштовувати душ молодняку.

Одарка влаштувала душ для пташенят: дивіться відео

Реакція мережі на яйце, що вибухнуло

Коментарі користувачів повеселили своєю дотепністю та уважністю до деталей. Ось що пишуть українці:

"Дорослий дивиться, наче перший раз бачить те яйце. Цікаво, то Гриць, чи Одарка? Мабуть, Грицик, бо щось у нього на морді тінь здивування і ступор, може, промайнула думка, що то Одарка днями знесла від іншого?";

"Я дивуюсь як воно взагалі так довго протрималось і його не розчавили ще раніше. Уявляю який там від нього сморід зараз у гнізді";

"Какають не в гнізді, а вонючку викинути не додумались з гнізда";

"Таке відчуття що вони жваво обговорюють як воно смердить і хто за це відповідає";

"Діти, не чіпайте сімейну реліквію!".

Скільки лелек цього року у Грицька та Одарки

Раніше 24 Канал розповідав, що цього року Одарка відклала 5 яєць. У точні строки у пари вилупилися 4 лелеченяти, проте 5 яйце так і залишилося яйцем. На дивно ані Грицько, ані Одарка не викинули його з гнізда. Грицько навіть прибирав під ним та додавав гілочок.

У мережі сильно переживали, щоб Грицько та Одарка також не викинули за борт слабкішого з пташенят, бо вже були сумні випадки. Проте ця зіркова парочка продовжує турботливо опікуватися усіма дітками.