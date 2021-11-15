Геніальні інженери: 15 людей, які креативно розв'язали свої проблеми і розсмішили мережу
Джерело:Reddit
У житті нерідко трапляються проблеми, які викликають певні труднощі та незручності. Усі ми намагаємося їх залагоджувати, але є люди, які роблять це особливо винахідливо.
На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ, де публікують фото їхніх креативних рішень. Вони безсумнівно викликають захоплення. Попри те, що ці ідеї часто доволі прості та очевидні, вигадати таке зможе не кожен.
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"Не помітив цього, коли переїжджав"
Фото Reddit / natcatbobat
"Рівно, як на мене"
Фото Reddit / lubberline
"Запитав у брата, навіщо йому така вилка. Він показав мені це"
Фото Reddit / projectolivine
"Захист від втечі"
Фото Reddit / Lietuvis9
"Окуляри зламалися невчасно"
Фото Reddit / danielaniq28
"Коли не хочеться веслувати"
Фото Reddit / ostekages
"Він приклеїв телефон до обличчя скотчем, аби грати в Xbox і розмовляти"
Фото Reddit / Caffeinequeen86
"Це рахується?"
Фото Reddit / nox011
"Він випередив свій час"
Фото Reddit / bjs1023113
"Захист від крадіжки"
Фото Reddit / saltypotato-612
"Проблему вирішено, стік полагоджено"
Фото Reddit / tsmeagain
"Зараховано"
Фото Reddit / PlopPlopFizzFizzzz
"Чеська інженерія"
Фото Reddit / TemporaryAccount-tem
"У цьому є сенс"
Фото Reddit / Flimsy_Researcher
Як вберегти дрон від падіння в річку
Фото Reddit / DampfJaguar0674