Якщо ви не знаєте, куди піти на Геловін, то 24 Канал підготував для вас добірку найцікавіших та наймоторошніших заходів у столиці.

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Симфонічне шоу "Гаррі Поттер". Театр антрепризі та комедії y Parkovy

Це особливий захід як для шанувальників Гаррі Поттера, так і для прихильників симфонічної музики. Вам відкриється можливість насолодитися живим виконанням найкращих композицій із всесвіту відомого чарівника, виконаних симфонічним оркестром.

Ця музична подорож пронесе вас через зачарований світ, де чарівництво і неймовірні пригоди чекають на кожного. Завдяки цьому заходу, ви відкриєте для себе справжню магію

Де: Київ, КВЦ Парковий

Коли: 31 жовтня 2023, 18:00

Посмертні записки Піквікського клубу

Головний персонаж, містер Семюел Піквік, є добродушним і заможним літнім чоловіком, а також засновником і постійним президентом Піквікського клубу. Під час одного із засідань клубу він висловлює ідею розкрити таємниці життя, запрошуючи інших членів здійснювати експедиції на околиці Лондона та досліджувати навколишній світ. Трьох його друзів приєднуються до цієї захоплюючої пригоди. Згодом вони усі втрапили у халепу.



Посмертні записки Піквікського клубу / Фото kontramarka

Де: Театр "Берегиня", Київ, вулиця Миколайчука 3А

Коли: 31 жовтня 2023, 18:00

Виступ кавер-гурту All Night

У ніч з 31 жовтня в Docker-G pub для вас виступатиме захоплюючий кавер-гурт All Night, які вразять вас своїми виступами. Готуйтесь до найкращих хітів від таких відомих виконавців, як:

Ляпис Трубецкой,

"Океан Ельзи",

Скрябін,

Nirvana,

Offspring та багатьох інших.

Де: Київ, Docker-G pub

Коли: 31 жовтня 2023, 19:00



Виступ кавер-гурту All Night / Фото karabas

Також ви можете полоскотати нерви нашою добіркою серіалів до Геловіну. Або ж влаштувати домашню вечірку!