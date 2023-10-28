24 Канал підготував кілька порад для тих, хто хоче влаштувати домашню вечірку на Геловін, але водночас прагне допомогти нашим захисникам.

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Розваги з благодійним підтекстом

Багатьом українцям зараз не до святкувань. І це абсолютно виправдано та зрозуміло. Однак є й ті, хто хоче бодай якось "переключитися" та перезавантажитися, аби поновити свій ресурс. Психологи наголошують: немає правильної чи неправильної реакції на події, які відбуваються у нашій країні. Війна – це абсолютно ненормальне явище, тож "нормальна реакції" на неї у кожного своя.

У момент, поки українські захисники борються зі справжнім злом на фронті, ми повинні зробити все для нашої перемоги. Тож, якщо ви відчуваєте потребу влаштувати домашню вечірку-Геловін, давайте додамо до неї ще й благодійну мету.

Зверніть увагу! 24 Канал активно підтримує наших захисників на різних напрямках фронту. Закликаємо і вас долучитися до наших зборів. Разом наближаємо перемогу!

Як влаштувати вечірку на Геловін вдома

Крок 1: Визначте тему

Вам потрібно визначити тему для вашої Геловінської вечірки. Це може бути все, від класичних вампірів та зомбі до поп-культурних персонажів. Тема створює атмосферу і надає гостям вечірки можливість вдягнутися відповідно до неї.

Крок 2: Декорації

Декор – це та річ, без якої важко уявити будь-яку вечірку. Але без фанатизму! Пам'ятайте, що весь декор ви використаєте лише 1 раз, а це не дуже практично. Тож, замість того, аби купувати керамічні чи пластикові гарбузики, їх можна замінити справжніми овочами невеличкого розміру. Після святкування їх можна з'їсти. А заощаджені гроші ми можемо використати для наших благодійних розваг.



Декорації з гарбузиками / Фото Unsplash

Крок 3: Їжа та напої

Тут ваша фантазія може розгулятися на повну! В інтернеті безліч рецептів простих страв, які вразять гостей неординарною подачею. Не забудьте також про солодощі: цукерки, шоколад і мармурові торти.



Варіант подачі десертів / Фото Unsplash

Крок 4: Конкурси та розваги

Наша цьогорічна вечірка має благодійний підтекст, ви ж пам'ятаєте? Тобто наша мета – не лише розважитися, але й підтримати наших захисників. Аби це зробити спершу потрібно обрати перевірений збір і визначитися з ціллю, яку ви плануєте назбирати за вечір. Далі є кілька варіантів заохочення до донатів:

Поставте 2 банки на стіл, напишіть на них 2 протилежні тези і приймайте ставки. Це можуть бути тези, пов'язані або не пов'язані з війною. До прикладу: гори чи море. Ті, кому ближчий відпочинок у горах, кидає гроші у першу банку, а кому на морі – у другу. Вкінці вечора перераховуємо гроші і визначаємо переможця. Також можна ставити питання політичного контексту, скажімо, про долю російської політичної верхівки.

Покер. Це напевно одна з найзахопливіших ігор для компанії. Єдина відмінність благодійного покеру від класичного у тому, що переможець вкінці донатить всі гроші.

Крок 5: Антураж

Створити атмосферу Геловіну допоможуть фільми та музика. Покажіть класичні жахливі фільми або серіали, які відповідають темі Геловіну. Це може бути додатковою розвагою для гостей.



Не забудьте про антураж / Фото Unsplash

Крок 6: Безпека

Завжди пам'ятайте про безпеку гостей. Надайте альтернативні варіанти доїзду або організуйте додатковий транспорт, якщо вечірка відбувається віддалено. Також переконайтеся, що ніхто не перебирає з алкоголем.

Зважайте на ці поради, і ваша вечірка на Геловін стане незабутньою та жахливо веселою подією для вас і ваших гостей. Насолоджуйтеся святом, відзначаючи його у власному стилі!