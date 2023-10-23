Село офіційно стало рекордсменом за цим показником у всій Британії.

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Що відомо про загадкове село

Плаклі розташоване у графстві Кент та відоме своєю великою паранормальною активністю. Інциденти з привидами у селі часто стають об'єктом обговорень та досліджень.

Цікаво! Село Плаклі розташоване приблизно за 2 години їзди від Лондона і посідає третє місце в європейському списку місць з високою паранормальною активністю, а також перше місце в цьому списку серед британських населених пунктів.

Плаклі славиться численними історіями про привидів, які ходять по селу. Однією з таких історій є свідчення про "танцююче" світло та стукіт у церкві Святого Миколая, де знаходиться каплиця Дерінг та багато місцевих поховань.

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Ще одну легенду пов'язують з маєтком Грейстоунів, де мешкає привид ченця у коричневій мантії. Легенда свідчить, що він помер через розбите серце після трагічної смерті своєї коханої.

У селі також можна зустріти привида розбійника, якого вбили біля старого дуба. Свідки стверджують, що привид знову і знову переживає свою смерть – його тіло падає під деревом, а груди пронизує великий меч.

Серед інших моторошних місць в селі варто виділити "Кричущий ліс", де раптові крики і стукіт викликають жах навіть серед птахів.

Довідка. У Європі найвідомішим місцем з паранормальною активністю є село Бран у Румунії, яке служило джерелом натхнення для історії про графа Дракулу від Брема Стокера.

Раніше ми писали, що аналітики визначили, де розташоване найнебезпечніше місце у випадку зомбі-апокаліпсис. У Британії таким місцем виявилося місто Лідс. Саме воно стане першим британським містом, яке захоплять зомбі.