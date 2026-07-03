Діти часто фантазують до найменших дрібниць, наприклад, вигадують імена для своїх майбутніх дітей. І якщо ви думаєте, що обрати ім'я для дитини – це складно, то подивіться, як легко з цим завданням справляються п'ятирічки. У Threads мама дівчинки Nataliia Biatets повеселила вибором імен для своїх майбутніх нащадків.

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Тарзан, Ілля Борисович і Гаррі Поттер: кумедні версії імен від дітей

Наталія розповіла, що її донька вже придумала імена для своїх дітей. Дівчинці трохи більше 5 років й вона вже має чіткий план.

Донька (5 років 6 міс.) Мам, я колись одружуся і матиму 3-х дітей: Мілану, Гаррі Поттера і Злату,

– заявила мамі дівчинка.



П'ятирічнаПятирічна дівчинка вигадала імена для дітей / Фото з соцмереж

Як це часто буває, коментарі виявилися навіть смішнішими за сам допис. Люди охоче згадують свої історії щодо імен для майбутніх дітей. Як з'ясувалося, Гаррі Поттер в лідерах:

"Круть… Моя в такому віці розказувала що у неї будуть 3 доньки: Мʼята, Мелісса і Жасмін. Щоб чай разом пити";

"Нормально, я от за Гарі Поттера заміж збиралася";

"Потім онуки: Софія, Соломія, Албус Северус";

"Я була вагітна. Моя старша у свої 5 років хотіла назвати братика Тарзаном. Я дуже рада що народилась ще одна донечка";

"Колись у знайомих син казав, що як виросте, то у нього будуть три сини: Саша, Сідоров і Ілля Борисович. Це троє чоловіків із нашої церкви, саме під такими іменами вони найчастіше згадувалися, тому малий запам'ятав";

"Мала шарить. Гаррі гарне імʼя";

"Дітей назву Деймон, Стефан і Алексія (Влада 16 років), дякувати Богу дитина в мене народилась, коли лобні долі сформувались";

"А я хотіла Богдана і Лізу. Поки що народила тільки Олю".

Дитячі мрії часто здаються кумедними, але саме вони нагадують, як легко можна дивитися на світ без зайвих обмежень. А історії про Гаррі Поттера, М'яту чи Тарзана ще довго житимуть у родинних спогадах.