Гангстери, азарт і неонова розкіш: фотоісторія легендарного казино "Фламінго" у Лас-Вегасі

Сьогодні ні для кого не секрет, що Лас-Вегас є своєрідною Меккою для шанувальників азарту. Але історія виникнення цієї гральної столиці й досі оповита таємницями.

26 грудня 1946 року в місті Лас-Вегас вперше відкрив свої двері для відвідувачів легендарний готель-казино "Фламінго". Історія закладу розпочинається саме тут, адже тоді у сьогоднішньому "місті гріхів" якраз зняли заборону на азартні ігри. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають історію одного з найстаріших казино на Лас-Вегас-Стріп.

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Поява казино "Фламінго" у Лас-Вегасі – 1940 – 1950-ті роки

Історія "Фламінго" почалася у 1945 році. Вільям Вілкерсон, засновник The Hollywood Reporter і власник багатьох гарячих точок Сансет-Стріп, хотів привнести у Вегас гламур Голлівуду і Монте-Карло за допомогою "французького казино" і біде у ванних кімнатах. Але він зіткнувся з фінансовими проблемами, тож взяв позику у нью-йоркської мафії Мейєра Ланскі. Її інтереси представляв Бенжамін "Багсі" Сігел. Згодом між Вілкерсоном та Сігелом виник конфлікт. Вілкерсон зрозумів, що для нього буде безпечніше продати свою частку Сігелу.

Багсі Сігел неабияк цікавився азартними іграми та ставками, переїхав до Лас-Вегасу і шукав власну гральну імперію у новому місті. Тому він взяв на себе проєкт "Фламінго" і нагляд за його будівництвом, фактична вартість якого перевищила 6 мільйонів доларів.



"Фламінго" – маяк, який сяяв серед пустелі / Фото vintagelasvegas

З гламурною урочистістю 26 грудня 1946 року Багсі Сігел відкрив казино "Фламінго". Воно стало маяком, який сяяв серед пустелі. Проте подальша робота казино зазнала фіаско. Лише за перший тиждень роботи "Фламінго" втратило 300 тисяч доларів. І всього через два тижні після відкриття заклад закрився.

Сігел, який був людиною дії, не відмовився від свого наміру перетворити підприємство в успішне, і вже до 1947 року йому це вдалося. Втім, оцінити подальші успіхи свого дітища гангстеру не судилося, оскільки в цьому ж році Багсі був убитий – за чутками, через казино. Сігел втратив не тільки своє життя, але і свій рай у пустелі. Злочин залишається нерозкритим донині.

Клуб перейшов у власність партнера Сігела – Вільяма Вілкерсона, який почав реабілітувати імідж "Фламінго", адже зв'язок з відомим гангстером був плямою на репутації казино.

"Фламінго" у 1950-тих роках / Фото reckontalk, vintagelasvegas

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Нова ера казино "Фламінго" – 1960-ті роки

У 1960 році "Фламінго" був перепроданий мафіозному клану з Маямі. І його історія вступила в нову еру. Починаючи з 60-х років комплекс постійно розширювався.

У 1967 році до нього були прибудовані дві нові вежі, в яких розташували номери готелю. У тому ж році казино і готель перейшли у власність холдингу Tracinda Corporation, що фактично поклало край зв'язкам з мафією.



"Фламінго" у 1960-х роках / Фото lasvegascasinomuseum

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Розвиток "Фламінго" – 1970 – 2000-ні роки

У 1972 році комплекс придбала корпорація курортів та готелів Hilton. У зв'язку з цим його було перейменовано у Flamingo Hilton.

Flamingo Hilton у 1980 роках / Фото lasvegascasinomuseum

А у 1980 році керівництво прийняло рішення практично повністю перебудувати архітектурний ансамбль. Оновлений готель і гральний будинок стали ще цікавішими шанувальникам азарту. Сюди почали приїздити зірки шоу-бізнесу та впливові підприємці. Потім після ряду перетворень комплекс опинився у власності Caesars Entertainment Inc.



Flamingo Hilton у 1982 році / Фото vintagelasvegas

Сьогодення казино "Фламінго" – 2000-ні роки та наші дні

Переживши низку змін назв і власників, готель та казино зараз відомі як The Flamingo Las Vegas та належать компанії Harrah's Entertainment.

Сьогодні казино "Фламінго" привертає увагу не лише шанувальників азарту, але і туристів, байдужих до гемблінгу. Вони приїжджають прогулятися мальовничим садом і подивитися на живих фламінго. У внутрішньому дворику з садом є куточок дикої природи, де, окрім фламінго, можна зустріти качок та інших птахів. Також тут є риби Коі і черепахи. По території комплексу навіть проводять екскурсії. Побувати на них можна всією сім'єю.

"Фламінго" залишається помітною пам'яткою Лас-Вегаса, хоч оригінальної архітектури тут вже немає. За всю історію існування курорт зазнав низку великих реконструкцій.

Готель-казино Flamingo з 2000 року / Фото твітер, інстаграм Flamingo Las Vegas

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"Фламінго" у кінематографі, літературі та музиці

Казино "Фламінго" стало місцем дії для багатьох фільмів. Зокрема, тут проходили зйомки:

"11 друзів Оушена" 1960 року;

"Віва, Лас-Вегас" 1964 року;

"Багсі" 1991 року;

"Страх і відраза в Лас-Вегасі" 1998 року.

У романі Тіма Пауерса "Останній дзвінок" казино "Фламінго" посідає чільне місце. Крім того, на честь казино вокаліст групи The Killers Брендон Флауерс назвав свій дебютний сольний альбом "Фламінго".

За роки існування "Фламінго" тут виступали багато артистів. Серед них були Луї Армстронг, Джуді Гарланд, Тоні Арден, Джек Коул, Елла Фіцджеральд, Спайк Джонс і його City Slickers, Three Stooges і Тоні Мартін, Ріта Ора та інші знаменитості.

Міфи, пов'язані з готелем-казино "Фламінго"

Побутує думка, що "Фламінго" – це перше казино на Лас-Вегас-Стріп, але вона хибна. У середині 1940-х на Шосе 91, як тоді називали Лас-Вегас-Стріп, вже було кілька готелів-казино – El Rancho Vegas відкрився в 1941 році, а Last Frontier – у 1942 році. Обидва пропонували розкішні номери та висококласні розваги. Тож "Фламінго" був як мінімум третім казино.

Ще один міф про "Фламінго" – це те, що воно було назване на честь дівчини Багсі Сігеля. Дівчина, а згодом і дружина Багсі – Вірджинія Хілл була "королевою мафії", куртизанкою і довіреним кур'єром для відомих американських гангстерів. Побутує думка, що комплекс отримав назву завдяки її прізвиську, адже її фігура через довгі стрункі ноги нагадувала силует фламінго. Проте Вілкерсон охрестив цей проєкт "Фламінго" задовго до того, як у справу втрутився Сігел.



Меморіальний знак ​Багсі Сігелю у саду The Flamingo Las Vegas / Фото culture trip

Головне пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – нагадує онлайн-казино Cosmolot.

Казино "Фламінго" у Лас-Вегасі може похизуватися широким асортиментом азартних розваг. Поряд з величезним вибором карткових ігор в настільній зоні представлені рулетка і крепс, а шанувальники ставок на спорт можуть скористатися послугами букмекерської контори. На території клубу можна спробувати свою удачу, зігравши в лотерею кено.