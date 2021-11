Галь Гадот показала фан-арти зі Злою королевою в образі Диво-жінки: дивовижні ілюстрації

У майбутній кіноадаптації історії про Білосніжку відома актриса Галь Гадот виконає роль лиходійки. Шанувальники актриси вирішили пофантазувати про те, як би Зла королева виглядала в амплуа Диво-жінки.

Цими фан-артами чарівна Галь Гадот поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. На них зла королева з класичного анімаційного фільму "Білосніжка і сім гномів" (Snow White and the Seven Dwarfs) студії Disney постала в образі Диво-жінки, озброївшись Ласо істини.

Дякую за ці чудові роботи. Не можу дочекатися, щоб втілити в життя цього чарівного персонажа,

– написала Галь Гадот.



Фан-арти зі Злою королевою в образі Диво-жінки / Фото інстаграм Gal Gadot



Зйомки картини заплановані на початок 2022 року. Дата виходу поки невідома.