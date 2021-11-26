Галь Гадот показала фан-арты со Злой королевой в образе Чудо-женщины: удивительные иллюстрации
Источник:инстаграм Gal Gadot
В предстоящей киноадаптации истории о Белоснежке известная актриса Галь Гадот исполнит роль злодейки. Поклонники актрисы решили пофантазировать о том, как бы Злая королева выглядела в амплуа Чудо-женщины.
Этими фан-артами очаровательная Галь Гадот поделилась на своей странице в инстаграме. На них злая королева из классического анимационного фильма "Белоснежка и семь гномов" (Snow White and the Seven Dwarfs) студии Disney предстала в образе Чудо-женщины, вооружившись Лассо истины.
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Спасибо за эти замечательные работы. Не могу дождаться, чтобы воплотить в жизнь этого волшебного персонажа,
– написала Галь Гадот.
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