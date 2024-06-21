Розігрів перед матчем: добірка анекдотів про футбол, які точно піднімуть настрій

Футбол – це більше, ніж просто гра. Це справжня пристрасть, яка об'єднує мільйони людей по всьому світу. Він викликає бурю емоцій, від радості перемоги до гіркоти поразки, і створює незабутні моменти, що залишаються в серці на все життя. А ще, як не дивно, футбол породжує безліч анекдотів та мемів.

Ось підбірка лайтових анекдотів про футбол від Розваги 24, які подарують вам усмішку та піднімуть настрій.

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– Ваш тренер щось розуміє у футболі?

– Звісно! Перед кожною грою він пояснює нам, як ми можемо виграти, а потім після гри аналізує, чому ми програли.

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"Знову доведеться жити від зарплати до зарплати", – зітхнув Мессі, підписуючи новий контракт.

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Чоловіки! Це дійсно працює! Коли я сказав дружині: "Люба, перемикай канал, там починається твій улюблений серіал".

Вона відповіла: "Не командуй!", І зі шкідливості продовжила дивитися зі мною футбол!

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Кіт футболіста ніколи не спить, згорнувшись клубком.

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Коли футболіст напивається – він дзвонить колишньому тренеру.

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Я смачно готую, лагоджу розетки і вкручую лампочки, регулярно прочищаю засмічення у ванній, виношу сміття, прибиваю полиці, не цікавлюсь футболом… слухайте, та я була б просто ідеальним мужиком!

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– Ти вчора футбол дивився?

– Так, до другої години ночі.

– Як так? Адже матч о пів на дванадцяту закінчився!

– А пиво залишилося!

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У воротаря футбольного клубу навіть на телефоні багато пропущених.

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Чоловік із дружиною на кухні. Раптом через стіну:

– Ідіоти!

Чоловік – дружині:

– Увімкни телевізор, зовсім забув, там же наші у футбол грають.

Жарти про гравців, тренерів, коментаторів та вболівальників підіймають настрій та роблять перегляд матчів ще більш захопливим. Сподіваємося, ця підбірка анекдотів додала вам трохи радості та сміху. Насолоджуйтесь футболом та не забувайте ділитися гарним настроєм з друзями!