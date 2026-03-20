Як з’ясувалося, за французьким авіаносцем "Шарль де Голль", єдиним у світі атомним авіаносцем за межами США, можна було спостерігати в реальному часі. Його засекречене розташування видав французький моряк, який вирішив побігати на палубі, пише Le Monde.

Як французький моряк видав секретне розташування атомного авіаносця?

Одним прекрасним весняним ранком молодий офіцер військово-морського флоту вирішив побігати по палубі корабля, на якому служить. Щоб зафіксувати свої результати – трохи більше 7 км, які він пробіг за 35 хвилин – він використав смартгодинник. Також моряк потурбувався зареєструватися у додатку Strava, який відстежує активність користувачів через GPS.

Акаунт нашого героя-моряка був відкритим, тобто будь-хто у реальному часі міг бачити, як він старанно бігає по палубі авіаносця. Як переконалося видання Le Monde, судно зафіксували на північний захід від Кіпру, приблизно за сто кілометрів від турецького узбережжя.



Французький моряк видав секретне розташування авіаносця "Шарль де Голль" / Le Monde

Чим унікальний авіаносець "Шарль де Голль"?

Авіаносець "Шарль де Голль" (Charles de Gaulle, R91) – це унікальний флагман ВМС Франції, перший і єдиний атомний надводний корабель у Європі та найбільший неамериканський атомний авіаносець у світі, повідомляється у Le Journal du dimanche. Головні особливості цього авіаносця – автономність завдяки двом ядерним реакторам, здатність нести 40 літальних апаратів і використання парових катапульт для зльоту. Це робить його ключовим елементом бойової потужності НАТО.

Чому авіаносець "Шарль де Голль" передислокували?

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон відкрито заявив, що авіаносець "Шарль де Голль" буде передислокований у Середземне море через конфлікт на Близькому Сході, пише France24. Раніше авіаносець перебував у Балтійському морі. Макрон також відправив додаткові підрозділи протиповітряної оборони на Кіпр.

Які ще цікаві новини почитати про випадковості?