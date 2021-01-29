Француз відрізав собі вуха, ніс і верхню губу, щоб бути схожим на прибульця

Ентоні Лоффредо перетворився на "Чорного інопланетянина", коли йому видалили верхню губу, відрізали ніс та розкололи язик. І щоб виглядати, як реальний інопланетянин, чоловік також покрився татуюваннями та пірсингом.

Джерело: Instagram Black Alien Project

32-річний француз Ентоні Лоффредо покрив своє тіло – включаючи очні яблука – татуюваннями, намагаючись виглядати, як "Чорний інопланетянин". Фізичні зміни чоловік документує в Instagram для своїх 290 тисяч підписників.

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Раніше хірургічним шляхом йому видалили обидва вуха, щоб він виглядав більш інопланетним, адже в багатьох фільмах про інопланетян в цих істот немає вух, розрізали язик навпіл за допомогою скальпеля та вживили декілька шкірних імплантатів, щоб домогтися нерівної текстури шкіри. Останньою зміною стало видалення верхньої губи, для чого Ентоні спеціально літав до Іспанії, оскільки ця процедура незаконна у Франції.

І варто зазначити, що чоловік дійсно виглядає як моторошний прибулець. При цьому Ентоні стверджує, що, попри відразливу зовнішність, у нього немає проблем з представницями протилежної статі.

Коли я був охоронцем, у мене в голові щось клацнуло. Я зрозумів, що живу не так, як хотів би. Я зупинив все і поїхав до Австралії. Стало нормальним, навіть несвідомим, постійно думати про свої плани на наступні кілька місяців. Мені подобається грати роль страшного персонажа,

– пояснив Ентоні французькій газеті Midi Libre у 2017 році.

Під час сеансу запитань і відповідей в прямому ефірі в Instagram Ентоні сказав, що мріє зняти шкіру і замінити її металевою, а також модифікувати кінцівки, тож наступними в його списку змін йдуть пальці.