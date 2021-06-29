Француз купив на блошиному ринку статуетку, набиту грошима: чому він не зможе їх витратити

Чоловік з французького міста Бордо придбав на блошиному ринку дешеву статуетку слона. Пізніше, коли він детально розглядав свій новий сувенір, чоловікові вдалося його відкрити. Те, що було всередині, вразило його.

У статуетці було кілька пачок єврових банкнот різного номіналу. Як стало відомо пізніше, загалом там було 85 000 євро (понад 2,7 мільйона гривень). Проте, радіти за француза-щасливчика рано – розпоряджатися грошима він не зможе.

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Чоловік вирішив передати свою знахідку поліції, адже такий джекпот складно приховати чи непомітно витратити. Також він припустив, що ці гроші могли мати зв'язок зі злочинцями чи наркоторговцями.

Поліція розпочала розслідування. Судмедексперти уважно дослідили купюри та саму статуетку, аби спробувати знайти людину, якій вона належала. Пізніше гроші перемістили до Державного фонду депозитів і консигнацій на зберігання. Вони будуть там, поки правоохоронці не з'ясують їхнього походження.

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