У Франції людям офіційно заборонили скаржитися на шум від корів

У Франції парламент ухвалив закон, який унеможливлює подання скарг до суду на мукання корів чи запах гною у сільській місцевості.

До переліку "дозволеного" також додали звук тракторів та кукурікання півнів у селах.

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Ухвалений закон покликаний покласти край сотням скарг на шум, які щороку подають незадоволені сусіди, здебільшого новосели з міст, які шукають тиші й спокою в сільській місцевості.

Ті, хто переїжджає в сільську місцевість, не можуть вимагати, щоб селяни, які їх годують, змінили свій спосіб життя,

– заявляв міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті.

Міністр додав, що тим, кому не подобається село та його звуки і запахи, краще залишатися жити у місті. Відтепер люди, які вирішили жити поблизу ферми, магазину, бару чи ресторану, не можуть скаржитися на шум чи інші незручності.

"Що потрібно зробити? Приспати їх? Якщо тобі не подобається село, ти залишаєшся в місті, а якщо ти їдеш у село, ти пристосовуєшся до села, яке воно вже є", – додав міністр.

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