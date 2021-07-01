У Франції сім'я знайшла рідкісну картину в успадкованій квартирі: її продали за неймовірну суму

Навесні французька родина з департаменту Марна отримала у спадок квартиру, а разом із нею і рідкісний витвір мистецтва. Картину "Філософ, що читає" Жана-Оноре Фрагонара вважали загубленою вже понад 2 століття.

Картину у стилі рококо виявили під час експертного оцінювання спадку. Представник аукціонного будинку Encheres Champagne Антуан Петі помітив на звороті рами нерозбірливий підпис художника, і запідозрив, що це полотно може бути оригінальним і неймовірно коштовним.

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Фахівець компанії Turquin Стефан Пінта провів експертизу, і підтвердив авторство Жана-Оноре Фрагонара. Це довели характерні для художника пастельні кольори та своєрідні мазки. Також Пінта визначив, що митець написав це полотно у 1768 – 1770 роках.

Після експертизи нові власники квартири і картини вирішили продати її на аукціоні в Перне. Тоді вартість полотна оцінили у 1,5 – 2 мільйони євро (49,5 – 66 мільйонів гривень).

26 червня аукціон нарешті відбувся, і "Філософ, що читає" пішов з молотка. Проте, очікування продавців не підтвердилися. Анонімний покупець викупив картину у кілька разів дорожче – за вражаючу суму у 9,1 мільйона доларів (247,7 мільйона гривень).