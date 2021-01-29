Фотограф зробив найдетальніші світлини сніжинок у світі: як йому це вдалося

Не секрет, що сфотографувати сніжинку – нелегко. А зробити це у максимально можливій роздільній здатності – ще важче. Фотографу із США вдалося це зробити, і тепер, завдяки йому, ми можемо роздивитися сніжинки у всіх деталях.

Джерело: Artnet

Фотограф Натан Мірволд стверджує, що йому вдалося зробити світлини сніжинок з рекордно високою роздільною здатністю. Це виявилося дуже непростим завданням.

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Спеціальну камеру для фотографування сніжинок Мірволд створював протягом 18 місяців. Щоб якомога довше зберегти сніжинку цілою, він вбудував у фотоапарат систему охолодження. Усі знімки зроблені з витримкою 500 мікросекунд за допомогою сапфірової лінзи з вуглецевого волокна.

Робити знімки фотографу довелося при температурі близько 20 градусів морозу. Він працював у Фербенксі, що у штаті Аляска, а також у Єлловнайфі на північно-західній території Канади.

Сніжинки – це чудовий приклад прихованої краси. Вода – звична річ для всіх нас, але зовсім незнайома, коли ми бачимо її в іншому ракурсі. Хитромудра краса сніжинок залежить від їх кристалічної структури, яка є прямим відображенням мікроскопічних аспектів молекули води,

– розповів фотограф.





Світлини сніжинок у рекордно високій роздільній здатності / Фото Натан Мірволд