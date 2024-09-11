Перехоплює подих від страху: чоловік кинув за борт круїзного лайнеру камеру GoPro

Грецький фотограф Одіссеас Фроілан вирішив провести цікавий експеримент та подивитися, що ж відбувається за бортом круїзного лайнера.

Для цього він викинув свою камеру за борт і знімав усе, що відбувається протягом декількох годин.

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Відповідне відео він завантажив на ютуб ще у листопаді 2021 року. І відтоді воно стало вірусним: семихвилинний ролик зібрав 8 мільйонів переглядів.

Що вдалося зняти

Ролик починається з того, що Фроілан викидає свою камеру GoPro з судна. Одразу ж можна побачити різноманітних риб, що плавають навколо, перш ніж камера врешті-решт падає на дно океану разом із корабельним якорем.

Опинившись на морському дні, GoPro рухається навколо, щоб показати, як живеться істотам, що населяють дно океану. Потім все стає набагато цікавіше, коли ролик переходить до нічних кадрів. Темрява додає певної моторошності і повз камеру пропливає декілька акул.

Чоловік кинув за борт круїзного лайнеру камеру GoPro: дивіться відео

Реакція соцмереж

Неймовірне відео залишило любителів природи одночасно приголомшеними та наляканими: