Для этого он выбросил свою камеру за борт и снимал все, что происходит в течение нескольких часов.
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Соответствующее видео он загрузил на ютуб еще в ноябре 2021 года. И с тех пор оно стало вирусным: семиминутный семиминутный ролик собрал 8 миллионов просмотров.
Что удалось снять
Ролик начинается с того, что Фроилан выбрасывает свою камеру GoPro с судна. Сразу же можно увидеть разнообразных рыб, плавающих вокруг, прежде чем камера в конце концов падает на дно океана вместе с корабельным якорем.
Оказавшись на морском дне, GoPro движется вокруг, чтобы показать, как живется существам, населяющих дно океана. Затем все становится намного интереснее, когда ролик переходит к ночным кадрам. Темнота добавляет определенной жуткости и мимо камеры проплывает несколько акул.
Мужчина бросил за борт круизного лайнера камеру GoPro: смотрите видео
Реакция соцсетей
Невероятное видео оставило любителей природы одновременно потрясенными и напуганными:
- "Есть что-то ужасное в том, чтобы увидеть акулу, которая вот так выныривает из темноты".
- "Хоть я и смотрю это дома, у меня все равно перехватывает дыхание от страха".
- "Я просто хотел бы обратить внимание на разницу в морской жизни в зависимости от времени суток. Если вы когда-нибудь окажетесь в круизе, не берите пари и не прыгайте в океан ночью, большинство акул – ночные охотники, и они, по сути, только и ждут вас".